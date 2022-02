Saúde envia mais 3,2 milhões de vacinas contra Covid-19 para os estados - Divulgação

Publicado 07/02/2022 16:36 | Atualizado 07/02/2022 16:39

Brasília - O Ministério da Saúde enviou 3,2 milhões de doses da Pfizer destinadas à segunda dose da população para todas as regiões do Brasil. A previsão é que a distribuição seja concluída nesta terça-feira (8). Na última semana, um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que 21,5 milhões de brasileiros precisam completar o ciclo vacinal com a segunda dose.

Nesta distribuição, três estados optaram pela suspensão temporária do envio dos imunizantes: Acre, Rondônia e Amapá. Já o Distrito Federal, Mato Grosso, Bahia, Rio Grande do Norte e Roraima, pelos dados fornecidos ao Ministério da Saúde sobre o andamento da campanha de vacinação, estão com o quantitativo necessário para completar o esquema vacinal da população.



Os imunizantes chegam ao passo em que o Brasil completa a distribuição de mais de 430 milhões de doses às unidades federativas. Mais de 153 milhões de brasileiros acima de 12 anos estão com esquema vacinal completo, com as duas doses da vacina. Mais de 366 milhões já foram aplicadas nos braços dos brasileiros.