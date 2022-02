O presidente Jair Bolsonaro acena para o público na inauguração de trecho da obra da transposição do Rio São Francisco - Reprodição/Twitter

Publicado 08/02/2022 15:09 | Atualizado 08/02/2022 15:30

Salgueiro - Com a popularidade em baixa com o eleitorado no Nordeste, o presidente deu continuidade ao 'tour' pela região e, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da inauguração de mais um trecho da obra de transposição do rio São Francisco, na cidade de Salgueiro, em Pernambuco.

A instalação do Núcleo de Controle Operacional da integração do São Francisco, que tem a função de controlar o bombeamento das águas do rio para os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, foi iniciada em 2014. Embora a transposição do rio São Francisco não esteja totalmente concluída, Bolsonaro afirmou que a falta de água não é mais um problema para o Nordeste.

Em dois dias de viagem, a agenda do presidente tem compromissos com tom de 'campanha' por cinco cidades Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Com 20 pontos, em média, atrás de Lula (PT) nas pesquisas de intenção de votos para a eleição de outubro, Bolsonaro tenta reverter o alto índice de rejeição na região. Ele vai pernoitar em Caicó, Rio Grande do Norte, onde promoverá mais uma motociata.



"Só tem noção do que foi feito aqui quem realmente enxerga uma obra dessas", disse Bolsonaro.

Fim da falta de água?

Vice-prefeito de Salgueiro, Edilton Carvalho (Cidadania), deixou o governo federal em 'saia-justa' ao cobrar publicamente o presidente Jair Bolsonaro pela falta da água no município, sede da cerimônia de inauguração do núcleo de controle da transposição do rio São Francisco.



"Presidente, tenho uma queixa. Nossa cidade está fazendo 18 dias sem ter água e não se resolve o problema. Falei com o ministro, que falou que já vinha a verba para o Estado. Onde está o dinheiro que não resolve a questão de Salgueiro?", questionou Carvalho.

Coube ao ministro do Turismo, Gilson Machado, responder a cobrança pública. "Eu vi a sua reclamação, vou lhe dizer uma coisa. O que é mais difícil? Puxar a água de Cabrobó para Salgueiro ou de Salgueiro para Salgueiro, dentro da sua cidade? A nossa parte a gente fez, o seu governador não fez", disse Machado.