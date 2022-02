Idoso comemora 121 anos com INSS como tema de festa - Reprodução

Goiânia - Andrelino Vieira da Silva comemorou o aniversário de 121 anos com uma festa com o tema sobre o INSS. O aposentado, que reside em Aparecida de Goiânia, nasceu no dia 3 de fevereiro de 1901. Já a celebraçãofoi feita na última quinta-feira (3), em uma reunião apenas com os familiares. As informações foram revelados pelo G1.

O idoso foi casado e teve sete filhos, sendo que cinco estão vivos. Além disso, ele tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto. A ideia da festa foi iniciativa de umas das netas, Janaina Lemes de Souza, de 36 anos.

"Todo ano eu mando fazer um bolo para ele e nesse ano um amigo viu na internet uma pessoa que fez um bolo dessa forma e me mandou dizendo: ‘É a cara do seu avô", declarou ela ao G1.