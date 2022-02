Conteúdo engana ao apontar Bolsonaro em primeiro nas pesquisas - Arte/Comprova

Brasil - É falso que um levantamento atribuído ao instituto Paraná Pesquisas e feito em janeiro deste ano tenha apontado o presidente Jair Bolsonaro (PL) liderando a corrida eleitoral para presidente em todos os estados. A única pesquisa da empresa feita em 2022 foi divulgada em 2 de fevereiro e mostra o ex-presidente Lula (PT) com 40,1% das intenções de voto, contra 29,1% de Bolsonaro e 20,5% de outros sete pré-candidatos. O pré-candidato do PT lidera no Nordeste e no Sudeste, segundo os resultados.*

Os resultados da pesquisa verdadeira foram divulgados no dia 2 de fevereiro e mostram o ex-presidente Lula (PT) na frente, com 40,1% das intenções de voto. Bolsonaro fica em segundo, com 29,1%. Outros sete pré-candidatos somam 20,5%. São eles: o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (Podemos); o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT); o governador de São Paulo, João Dória (PSDB); o deputado federal André Janones (Avante); e os senadores Simone Tebet (MDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e Alessandro Vieira (Cidadania).



O Paraná Pesquisas diz que o levantamento foi feito em 162 municípios dos 26 estados e no Distrito Federal. Mas o resultado por estado não é divulgado. O detalhamento geográfico se restringe a quatro regiões: Nordeste; Sudeste; Sul; e Centro-Oeste e Norte, que são analisadas em conjunto. Por esse critério, Lula aparece na frente no Nordeste e Sudeste. Bolsonaro lidera no Sul e no Centro-Oeste e Norte.



Em novembro de 2021, em nota enviada ao Estadão Verifica, a empresa negou que tenha feito pesquisas por estado com números quase idênticos aos verificados agora pelo Comprova.



Outras pesquisas recentes também mostram Lula na frente, com Bolsonaro em segundo. É o caso dos levantamentos dos institutos Datafolha, Ipec, PoderData e Ipespe. Conteúdos similares ou idênticos ao verificado aqui circulam desde 2018 e já foram desmentidos



A fim de verificar outros levantamentos realizados pela instituição, visitamos sua página oficial, na qual há uma



Seguimos a lista, passando por todos os itens que apontam, especificamente, a “Situação Eleitoral para o Executivo Federal”, visitando tanto os informes dedicados a pesquisas nacionais como aqueles voltados para estados. Ao todo, passamos pelas dez primeiras páginas contendo a listagem das pesquisas, correspondentes aos anos de 2021 e 2022.



O Comprova entrou em contato por e-mail com a Paraná Pesquisas, por meio do endereço indicado na página oficial do instituto, mas não obteve resposta até o fechamento desta verificação.



Instituto mostra Lula na frente





Na modalidade espontânea da pesquisa, em que a pergunta é feita sem a indicação de nomes de candidatos ao entrevistado, 26% das pessoas consultadas disseram que votariam em Lula para presidente, enquanto Bolsonaro foi citado em 21,7% das respostas.



Fonte: Relatório disponível na página da Paraná Pesquisas, página 6 Reprodução



Relatório disponível na página da Paraná Pesquisas, página 8 Reprodução



Fonte: Relatório disponível na página da Paraná Pesquisas, página 7 Reprodução



Em novembro de 2021, o Estadão Verifica fez a checagem de uma imagem com resultados falsos do Paraná Pesquisas quase iguais aos do post que viralizou agora.



Ao longo do ano de 2021, foram realizadas pesquisas nacionais nos meses de junho, julho e



Além disso, a vantagem de Lula nas pesquisas tem aumentado gradativamente. Em julho, o petista aparecia com 33,7% das intenções de voto; chegou a 34,9%, em novembro; e, finalmente, a 40,1% das intenções de votos em fevereiro de 2022. Novamente, observamos que os relatórios disponibilizados não oferecem um detalhamento por estado.



Ao procurar por pesquisas estaduais, não é possível encontrar documentos referentes a todas as unidades da federação. Para os estados com relatórios disponibilizados na página, chama a atenção o fato de as pesquisas terem sido realizadas em meses diferentes.



Em pesquisa de julho de 2021, Bolsonaro teve o melhor desempenho em



A pesquisa disponível para



Outras pesquisas





A pesquisa mais recente entre os quatro institutos é a do



Já o levantamento mais atual do



O mais recente levantamento do



Desinformação circula desde 2018





Em 2021, peças de desinformação com esse conteúdo voltaram a circular na web. A Informações falsas sobre o cenário eleitoral presidencial circulam na web há muito tempo, sendo investigadas por diferentes agências de checagens. Em 2018, o Comprova identificou como falsa uma pesquisa em que Jair Bolsonaro supostamente aparecia vencendo em todos os estados. Em nota , o Instituto Paraná, identificado como fonte da informação, afirmou que não publicou pesquisa com resultados para todos os estados brasileiros e orientou as pessoas a desconsiderarem o conteúdo. Em outubro do mesmo ano, a Agência Pública também verificou a informação, identificando como falso um conteúdo similar.Em 2021, peças de desinformação com esse conteúdo voltaram a circular na web. A Agência Lupa (em abril), o site Boatos.org (em setembro) e Aos Fatos (em novembro) verificaram que essa informação é falsa.

POR QUE INVESTIGAMOS?

*Conteúdo investigado por Jornal do Commercio de Pernambuco e jornalistas do Programa de Residência do Comprova, e verificado por BandNews FM, Estadão, CNN Brasil, CBN Cuiabá, Nexo e SBT.