Estudante de medicina ironiza óbito de paciente nas redes socias: 'morreu e eu não dormi' - Reprodução Redes Sociais

Publicado 10/02/2022 13:24 | Atualizado 10/02/2022 13:30

Maceió - Uma estudante de medicina, que não teve sua identidade revelada, ironizou a morte de uma paciente em uma publicação feita nas redes sociais. Na postagem, a jovem conta que estava indo descansar quando uma mulher deu entrada na Unidade Mista Dr. José Carlos Gusmão, em Marechal Deodoro, Alagoas. Em seguida, ela relata que "não dormiu e a paciente morreu". O caso aconteceu na última terça-feira (8).

"Faltando 10min para minha hora de dormir, chega mulher infartando e com edema agudo no pulmão e agora já passou 1h30 da minha hora de dormir. Tô puta", escreveu a estudante.

Posteriormente, ela informou a morte da paciente: "Atualizações: a mulher morreu e eu não dormi". A publicação foi compartilhada na função de "Amigos Próximos" do Instagram, onde a universitária também expôs o nome da paciente e os procedimentos realizados.

Após a repercussão, a jovem foi suspensa do estágio na rede de saúde pública."A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro tomou conhecimento do caso através de informação prestada pelo médico-chefe da Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, e, imediatamente, solicitou o desligamento da acadêmica do quadro de estagiários do Município", diz o comunicado enviado à imprensa.



"A Secretaria lamenta o ocorrido e reafirma seu compromisso focado na humanização e respeito ao cidadão em todas as nossas unidades de saúde", afirmou a pasta.