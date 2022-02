Homem teve um ataque por conta de falta de um medicamento - Reprodução

Publicado 11/02/2022 10:59 | Atualizado 11/02/2022 11:26

Goiânia – Um idoso de 74 anos foi detido após ameaçar funcionários de uma farmácia com um facão em Jataí, no sudoeste de Goiás, na última terça-feira, 8. Ao perceberem a situação, clientes que estavam no estabelecimento acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM), que deteve o homem. Ele teria ficado irritado com a falta de um medicamento. Um vídeo da ação dele, registrado por câmera de segurança, repercutiu nas redes sociais.



De acordo com informações da TV Anhanguera, o idoso chegou a ser encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Goiás, onde prestou depoimento. Após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), foi liberado.



As câmeras do circuito interno do estabelecimento comercial registraram o momento de fúria do homem.

Por volta das 16h20, quando o idoso foi à farmácia para comprar um medicamento e ao ser informado que o remédio que procurava estava em falta, ele se exaltou. Ainda segundo os colaboradores da farmácia, o homem os ameaçou de morte. Na sequência, o cliente saiu do estabelecimento e foi para casa, no setor Jardim Rio Claro, onde foi encontrado pelos guardas municipais.