Polícia Militar prendeu o homem em flagrante após tentativa de estupro dentro de banheiro de shopping em Santos - Reprodução

Polícia Militar prendeu o homem em flagrante após tentativa de estupro dentro de banheiro de shopping em SantosReprodução

Publicado 11/02/2022 11:24

Santos - Uma mulher de 41 anos escapou de uma tentativa de estupro após entrar em luta corporal com o homem de 24 anos. Ela estava dentro de um banheiro de um shopping em Santos, no litoral de São Paulo, quando ele entrou no local e tentou olhá-la por cima e por baixo do box, enquanto ela estava despida. As informações são do portal G1.

Ele empurrou a porta da cabine do banheiro e invadiu o espaço, tentando tapar a boca dela com as mãos para impedir que a vítima gritasse. Mas, de acordo com a polícia, a mulher conseguiu sair do sanitário depois de bater no homem. Já do lado de fora, ela chamou a atenção de uma funcionária da Leroy Merlin, que acionou os seguranças para segurar o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos, onde o caso foi registrado como estupro. O homem ficou à disposição da Justiça.

Em nota, a Leroy Merlin informou que uma colaboradora de sua unidade na cidade de Santos acionou a equipe de segurança, que interveio ao presenciar um ato de violência dentro do banheiro do complexo comercial onde a loja se situa. "A polícia foi chamada e rapidamente atendeu a ocorrência. A empresa ressalta, ainda, que está à disposição das autoridades para auxiliar no que for necessário nas investigações".