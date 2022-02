Marcelo Caraballo - Reprodução

Marcelo CaraballoReprodução

Publicado 11/02/2022 12:14

São Paulo - Um homem da Venezuela de 21 anos foi morto na quinta-feira feira passada, 3, no Jardim Oratório, em Mauá, em São Paulo, após uma briga por uma dívida de aluguel no valor de R$ 100. O suspeito pelo assassinado foi identificado na terça-feira, 8, pela Polícia Civil e foi preso temporariamente.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 20h30 da última quinta-feira. Policias militares foram chamados e souberam que o suspeito pelo assassinato e o venezuelano, Marcelo Caraballo, estariam brigando por conta de uma dívida. A vítima seria locatário da casa do possível homem que cometeu o crime.

Na briga, o suspeito teria atirado contra o venezuelano e, em seguida, fugiu. O Samu foi acionado e verificou que a morte da vítima no local.

A Polícia Civil esclareceu que, após investigações, agentes do 1º DP do município identificaram o autor do crime. Ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária. A unidade trabalha para finalizar o inquérito e relatá-lo ao Poder Judiciário.

De acordo com o Movimento Antirracista Dandara, da cidade de Mauá, Marcelo morava com a esposa, três filhos, sogra, irmão com deficiência auditiva e avó da esposa.

A família morava no mesmo terreno onde também vive o proprietário. Depois do crime, eles saíram do imóvel com medo e foram acolhidos temporariamente por vizinhos.

Os movimentos sociais destacaram que o caso do venezuelano é semelhante ao assassinato do congolês Moïse Kabagambe.

“No passado final de semana, enquanto nos mobilizávamos pela morte do Moïse, aconteceu outro crime de xenofobia e racismo que acabou com a vida de Marcelo, migrante venezuelano que morava em Mauá (SP). Uma e outra vez gritamos: BASTA DE XENOFOBIA, BASTA DE RACISMO! Exigimos justiça para o Marcelo e para todas as pessoas migrantes e refugiadas que perdem a vida nesse pais por causa da intolerância e a falta de respeito à diversidade!", se manifestou a Base Warmis, grupo de mulheres voluntárias que atua no combate à violência e discriminação.