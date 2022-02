Pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, o ex-juiz e ministro da Justiça foi alvo de críticas nas redes sociais pelo gesto - Reprodução/Youtube

Publicado 11/02/2022 16:40 | Atualizado 11/02/2022 16:42

Rio - Após classificar como "gafe verbal" e "erro brutal" a declaração do deputado federal Kim Kataguiri (Podemos) sobre o "erro da Alemanha ao criminalizar o Partido Nazista", o ex-juiz Sergio Moro foi traído por um gesto parecido ao de Adrilles Jorge ao saudar jornalistas durante a entrevista à 'TV Rede Meio Norte', no Piauí. O gesto com a mão direita erguida é associado ao 'sieg heil', que remete ao nazismo.

"Essa questão de levantar a mãozinha tá complicada esses dias aqui no Brasil", disse a jornalista. "Mas eu não tenho nada disso, não", respondeu Moro ao ser ironizado por uma das participantes do programa.

Eu devo estar neurótico. Não é possível. pic.twitter.com/VWceuB4550 — Alvaro Bexigo (@alvaroborba) February 11, 2022

Ex-participante do BBB, Adrilles Jorge foi demitido da 'Jovem Pan', onde trabalhava como comentarista, na última quarta-feira, após reproduzir o gesto considerado uma referência ao nazismo, tema do debate devido à repercussão da edição de segunda-feira do 'Flow Podcast'. Na transmissão, o apresentador Monark se mostrou favorável à criação de um Partido Nazista no Brasil.

O youtuber, que acabou demitido, e o deputado federal Kim Kataguiri são alvos de investigação da Procuradoria Geral da República e pela Polícia Civil de São Paulo, suspeito de terem cometido crime de apologia ao nazismo. O parlamentar ainda está na mira do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro.