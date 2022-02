Atirador correu e deu vários tiros no meio da torcida do Palmeiras - Reprodução/Band/Brasil Urgente

Publicado 12/02/2022 19:54 | Atualizado 12/02/2022 20:51

São Paulo - O torcedor baleado durante uma confusão após a derrota do Palmeiras no Mundial de Clubes contra o Chelsea neste sábado (12) não resistiu e morreu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de 35 anos chegou a receber massagem cardíaca e foi encaminhado para o Hospital do Coração, com urgência e em estado grave. Mas, pouco depois de sua chegada a unidade de saúde, ele veio a óbito.

Segundo informações da Band, o responsável pelo atentado sacou uma pistola e deu tiros em direção à torcida do clube paulista. Em imagens da Band, é possível ver o acusado correndo em meio à torcida e apontando a arma para trás.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que houve um chamado de ocorrência às 16h30 para atender uma pessoa baleada. Os disparos geraram confusão entre os torcedores e a polícia teve de intervir com bombas de gás e com a cavalaria.

As cenas do confronto viralizaram nas redes sociais. Muitos internautas relataram que há outros feridos na confusão e que apesar da revista para entrar na rua, a situação acabou com troca de tiros



*Com informações do IG