Publicado 14/02/2022 12:07

Brasília - O único exorcista do Distrito Federal, padre Vanilson da Silva perdeu, temporariamente, a permissão para realizar missas e sessões de exorcismo na capital federal. A decisão que entrou em vigor na última quinta-feira, 10, é da Arquidiocese de Brasília.



Segundo o Metrópoles, o padre enviou uma mensagem aos fiéis, que está circulando nas redes sociais, em que o sacerdote faz um desabafo sobre a sentença da cúria e afirma não saber o motivo. “Os senhores bispos se reuniram com o meu superior provincial e exigiram a minha retirada imediatamente. Me senti violentamente desrespeitado porque todas as reuniões foram feitas sem a minha presença. Nunca fui ouvido”, disse no texto.



O padre ainda falou sobre a relação que mantém com o arcebispo de Brasília, dom Paulo Cezar Costa. “Fui até ele, falei do ministério de exorcista e da missão com a comunidade. Ele me recebeu muito bem e deixou marcada visita na associação para nos conhecer. Nunca foi. No dia 23 de setembro, marquei outra conversa. Horas antes, ele desmarcou”, desabafou.



“Sei que vivemos fins dos tempos, e muita coisa ainda vai acontecer. Diante dessa realidade, eu entendo por que os padres se suicidam. Tudo passa. Até os grandes impérios passaram. Eu mexi diretamente com o inferno, ele se levantou contra mim. E ainda veremos coisas horrorosas acometendo”, completou.

Por meio de seu perfil no Instagram, Vanilson da Silva informou que as missas na Associação Padre Júlio Negrizollo, em São Sebastião, estão suspensas. Apesar de ser questionado pelos seguidores, o padre não explicou o motivo. Apenas pediu para que a comunidade aguardasse novos comunicados e continuasse rezando pela missão.