Celso Wanzo era advogado e tinha de 58 anos de idade - Reprodução

Celso Wanzo era advogado e tinha de 58 anos de idadeReprodução

Publicado 14/02/2022 14:32

São Paulo - O homem suspeito de matar o torcedor palmeirense, Celso Wanzo, durante uma briga após a final do campeonato Mundial de Clubes, no último sábado, 12, se entregou à Polícia Civil em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

O suspeito é Emerson Ricardo Fiamenghi, gerente administrativo e financeiro de uma empresa e síndico do prédio onde a vítima morava. Ele se entregou na Central de Flagrantes de Rio Preto e foi transferido para a delegacia da Deic. O suspeito deve ser levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade.

A vítima é o advogado Celso Wanzo, de 58 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu no condomínio onde a vítima morada, no qual Emerson atua como síndico. O suspeito chegou a ser preso em flagrante no sábado, no entanto, pagou fiança de R$ 5 mil e foi liberado.



Inicialmente, o caso havia sido registrado como lesão corporal de natureza grave, pois Celso ainda estava vivo. Porém, após a morte da vítima no hospital, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito.

De acordo com informações do G1, A juíza Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira entendeu que "tais fatos demonstram o alto grau de periculosidade e insensibilidade do autuado, o que impõe a prisão como necessária e adequada à garantia da ordem pública, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão".

A juíza ainda pontuou que a vítima morreu em decorrência das lesões, com pena que varia de quatro a 12 anos de prisão, e o crime foi praticado por motivo fútil, o que impossibilita o arbitramento de fiança.



A defesa de Emerson disse que lamenta a morte de Celso, cumpre com todas as determinações da Justiça e colabora com as investigações para esclarecer que a morte não foi intencional.

O corpo da vítima foi velado na manhã desta segunda-feira e deverá ser cremado ainda na parte da tarde.