Adrilles faz gesto apontado como saudação nazista. Comentarista foi demitido da Jovem Pan após repercussão do caso - Reprodução

Publicado 14/02/2022 14:25

"Quem faz algum tipo de sinal que é identificado por grupos neonazistas ou supremacistas brancos está sinalizando para estes grupos que 'estão com eles', já que o dog whistle é uma tática que indica pertencimento, ajudando a indicar quem é do grupo e a recrutar novos participantes ", explica o professor de Filosofia, doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pesquisador da extrema direita, Renato Levin.

O educador também frisa que a medida é uma tática utilizada globalmente entre extremistas como uma forma de comunicação, que foi introduzida no Brasil em 2013 pelo grupo Movimento Brasil Livre (MBL) cujo mentor brasileiro foi o autointitulado filósofo Olavo de Carvalho. "Os conspiracionistas acreditam que estão dentro de um jogo, em que eles são a parte que luta contra um grande ser, uma grande mídia que esconde a verdade, assim como ilustrado no filme Matrix. E quando isso migra para a política, com a ajuda das redes sociais, vemos sua gameficação".

Outro ponto importante sobre "dog whistle", de acordo com Levin, é o fato de quem o pratica não admitir que o fez, colocando quem o identifica como "lacrador" — termo muito utilizado na internet para se referir àqueles que "querem aparecer". "Essa tática só funciona bem porque é facilmente dissimulada", aponta.

Já o cientista político integrante do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas (FGV NPII), Leonardo Paz, destaca que a utilização do "dog whistle" é uma forma de tornar mais palatável um discurso que não é bem visto, além da tática também ser interpretada como uma forma de provocação.

Paz ressalta ainda que o fato do "dog whistle" usar uma linguagem camuflada, que só é identificada por integrantes de determinados grupos, dificulta a responsabilização judicial de quem a pratica. "Quem faz o gesto acaba passando uma mensagem de que fez um ato considerado ilegal, mas que não aconteceu nada, de que eles não vão ser pegos, gerando assim uma sensação de impunidade".

Cinco vezes em que a estratégia de 'dog whistle' teria sido utilizada no contexto brasileiro

O governo Bolsonaro e pessoas ligadas ao bolsonarismo colecionam momentos em que foram relacionados ao Nazismo, de acordo com pesquisadores. Confira abaixo alguns deles:

Gesto nazista na Jovem Pan

O ex-BBB e comentarista político Adrilles Jorge causou revolta nas redes socias ao fazer a saudação nazista, ao vivo, durante o programa "Opinião", comandado pelo jornalista William Travassos, na Jovem Pan News, nesta terça-feira. Ao final de sua fala, Adrilles fez uma variação do "sieg heil", saudação usada por Hitler e seus apoiadores.

A variação da saudação nazista feita por Adrilles não é a mais conhecida. O gesto feito pelo comentarista político, com o braço flexionado e a mão aberta na altura do rosto, era realizado por Hitler e pelo ministro da Propaganda nazista, Joseph Goebbels, após discursarem em resposta a saudação feita pelo público.

Assessor da presidência e gesto da supremacia branca

Filipe Martins faz gesto que gerou revolta por sua identificação com supremacistas brancos Reprodução TV Senado

Roberto Alvim e Joseph Goebbels



Secretário de Cultura, Roberto Alvim, copia trechos de Goebbels em vídeo no Twitter Reprodução

Em janeiro de 2020, o então secretário da Cultura Roberto Alvim apareceu em um vídeo em que falava trechos de uma citação do ministro de propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels . As imagens foram utilizadas para divulgar o Prêmio Nacional das Artes e foi postada nas redes sociais pela Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro. Além do discurso, a estética do vídeo, com Alvim sentado em uma mesa, com quadro atrás e cabelos também penteados para trás, eram muito semelhantes a uma fotografia de Goebbels. Alvim foi demitido por Bolsonaro após a repercussão do caso.

Copo de leite

Bolsonaro toma copo de leite puro durante transmissão ao vivo. Ato é associado por pesquisadores a a prática de movimentos neonazistas americanos Reprodução

Durante uma transmissão em seu perfil no Facebook, em maio do ano passado, Jair Bolsonaro surgiu bebendo leite. O ato foi relacionado a uma prática de movimentos neonazistas americanos, que tomam leite como símbolo da supremacia branca.

Devido a repercussão do caso, Eduardo Bolsonaro ironizou as críticas recebidas pelo pai e postou uma foto dos atores Lázaro Ramos e Thais Araújo bebendo leite puro para mostrar que a relação feita por estudiosos não era verídica. Dias depois, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos repetiu o gesto do presidente em outra live.

Saudação de paraquedistas

Ex-paraquedistas fazem saudação com o braço direito e gritam 'Bolsonaro somos nós' em ato em frente ao Palácio do Planalto. Gesto foi visto como alusão ao nazismo por pesquisadores Reprodução

Também em maio de 2020, ex-colegas de Jair Bolsonaro, que atuaram com ele como paraquedista das Forças Armadas, fizeram um ato em frente ao Palácio do Planalto. Na ocasião, eles saudaram o chefe do Executivo com o braço direito estendido, e gritaram “Bolsonaro somos nós”. A atitude foi vista por historiadores como alusão a integrantes do regime nazista.