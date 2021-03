Filipe Martins fazendo um gesto com a mão durante sessão no Senado Federal que trata sobre o trabalho do Itamaraty sobre importação de vacinas contra o novo coronavírus Reprodução

Rio - O assessor especial para Assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins, foi flagrado fazendo um gesto com a mão durante sessão no Senado Federal nesta quarta-feira (24) que trata sobre o trabalho do Itamaraty sobre importação de vacinas contra o novo coronavírus.

O sinal com a mão foi feito por Martins enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) discursava. Na sessão, o ministério das relações exteriores, comandado por Ernesto Araújo terá de explicar a escassez de imunizantes e a demora para obtê-los.

Confira o momento em que o assessor de Bolsonaro faz o gesto:

Nas redes sociais, internautas acusaram o membro do governo federal de fazer apologia a supremacistas brancos. Os três dedos levantados formam a letra "W" e o círculo feito com o polegar e o indicador foram a letra "P", que seria uma referência a frase "White Power", "Poder Branco" na tradução.

Na própria sessão, o líder da oposição, Randolfe Rodrigues (REDE-AP), comentou sobre o caso, e acusou Filipe Martins de "fazer gestos obscenos", e pediu que ele fosse retirado do Senado e autuado pela Polícia Legislativa.