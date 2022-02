O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na Rússia usando máscara, uma cena rara no Brasil - AFP

Publicado 15/02/2022 13:46 | Atualizado 15/02/2022 13:56

Moscou - Testado em pleno voo antes do desembarque em Moscou, devidamente equipado com a máscara de proteção facial, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem seguido à risca as rígidas regras sanitárias impostas pelo Kremlin. Por ora, nada de andar livre, leve e solto pela capital da Rússia. Por ordem do governo, a exigência é que o presidente brasileiro permaneça confinado no hotel até o dia da reunião com o presidente Vladimir Putin, na quarta-feira. A informação foi revelada pelo jornalista e colunista do 'UOL', Jamil Chade.

Num primeiro momento, o Itamaraty tento, sem sucesso, driblar a regra e mostrar o prestígio de Jair Bolsonaro, com a imagem muito desgastada com os principais líderes do Ocidente. Os diplomatas destacados para a missão em solo russo ainda trabalham para conseguir o aval do Kremlin para afrouxar a regra.

Em meio ao aumento da tensão militar na fronteira entre Rússia e Ucrânia, a viagem de Bolsonaro foi avaliada missão de "alto risco" por importantes vozes do Itamaraty. Apesar dos benefícios de possíveis acordos comerciais, o momento não foi considerado o ideal.

Devido às rígidas exigências do governo russo, o chanceler Carlos França não poderá acompanhar a reunião entre Bolsonaro e Putin. O intérprete será a única companhia do chefe do Executivo brasileiro.