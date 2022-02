Jovem se auto intitula a "Barbie do tráfico" - Polícia Militar/ Reprodução

Publicado 15/02/2022 16:29

A Polícia Militar de Goiás prendeu, nesta segunda-feira, 14, uma jovem de 19 anos com 52 frascos de lança-perfume no Setor Morada do Sol, em Goiânia. De acordo com a PM, ela se considerava “Barbie do Tráfico” porque usava a marca de bonecas nos rótulos dos frascos do entorpecente. As informações são da TV Anhanguera.

A jovem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada, junto à droga que levava, para a Central de Flagrantes da capital, a cargo da Polícia Civil.

Segundo a corporação, a jovem faria parte de uma facção criminosa do Rio de Janeiro (RJ), de onde teria vindo a droga.

O nome do advogado de defesa da suspeita também não foi divulgado.