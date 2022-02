Após discussão, policial militar mata síndico e comete suicídio em Jundiaí | Brasil | O Dia

O policial militar do 11º Batalhão de Jundiaí não estava trabalhando no momento do crime - Reprodução/Instagram

O policial militar do 11º Batalhão de Jundiaí não estava trabalhando no momento do crimeReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2022 16:39

Jundiaí - Um bárbaro crime chocou a cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira. Após uma discussão motivada por questões administrativas de condomínio, um policial militar do 11º Batalhão de Jundiaí matou o síndico e cometeu suicídio em seguida. O crime na Avenida Dr. Adilson Rodrigues , no Jardim Samambaia.

O síndico estava acompanhado da mulher, que foi socorrida em estado de choque. A vítima não resistiu aos ferimentos a bala. De acordo com a PM, a discussão iniciada dentro do condomínio acabou de forma trágica quando os dois deixaram o local de carro e começaram uma perigosa perseguição pelas ruas da cidade.

O policial militar efetuou disparos contra o síndico, que não resistiu aos ferimentos. Após o crime, voltou para casa, onde cometeu suicídio. À frente da investigação, a Polícia Civil já solicitou as imagens das câmeras de segurança do condomínio e começou a escutar as testemunhas. O caso foi registrado como homicídio seguido de suicídio.