Homem agride criança após provocação sobre Mundial InterclubesRedes Sociais / Reprodução

Publicado 15/02/2022 18:43 | Atualizado 15/02/2022 19:11

Um comerciante, que está sendo investigado pela Polícia Civil por ter agredido uma criança de 11 anos após a derrota do Palmeiras na final do Mundial de Clubes, publicou, nesta segunda-feira, 15, uma carta pedindo desculpas à criança, dizendo que está arrependido e que se apresentará para responder pelas atitudes na Justiça.

O caso aconteceu em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. Uma câmera de segurança registrou as agressões. Segundo a família do menino, a criança foi até mercearia onde o homem trabalhava e gritou "Palmeiras não tem Mundial", no último sábado, 12. Após a provocação, o homem foi atrás do garoto, que correu e tentou se esconder atrás de uma mulher que passava perto do local, mas o agressor o alcança e desfere tapas enquanto agarra a camiseta da criança agressivamente. Adultos que estavam próximos tiveram que intervir para que a agressão parasse. O menino conseguiu se soltar e fugiu correndo.

Comerciante agride criança de 11 anos após provocações sobre a final do Mundial.



Reprodução / Redes sociais



A Policia Militar foi acionada mas o suspeito fugiu do local e não foi localizado. A criança sofreu ferimentos no pescoço e nas costas e deve passar pelo exame de corpo de delito na tarde desta segunda-feira, 14.



Por carta o comerciante informou resolveu se afastar do trabalho para se retratar com as famílias envolvidas e com a sociedade.

Leia a carta na íntegra:

"O Acusado de agredir a criança no dia 12/02/22 (sábado), vem por meio desta informar que está arrependido de sua atitude e neste ato pede desculpas a criança, a família da mesma e a toda sociedade que se sentiu atingida por tal fato.



Informa-se, que não há nesses anos todos um só episódio que tenha sido apontado como comprometedor de sua idoneidade e conduta. Ao contrário, são anos trabalhando de forma honesta buscando sempre manter o sustento de sua família e filhos. Ademais, nos próximos dias o Acusado se apresentará na Delegacia e estará à disposição da Justiça para responder por seus atos, visto que nada justifica referida atitude.

Em razão do lamentável episódio que maculou sua conduta na sociedade, cujos reflexos negativos alcançam o seu ambiente familiar e de trabalho, mesmo optou, voluntariamente, por se afastar de seus afazeres, buscando se retratar diante das famílias envolvidas e de toda a sociedade mourãoense que sempre o ajudou em momentos difíceis de sua vida.



Por fim, informa-se que a proprietária do estabelecimento não se coaduna com esse tipo de atitude e que nunca aconteceu algo semelhante em seu estabelecimento comercial."