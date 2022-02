Mayra e Douglas - Redes sociais / reprodução

Publicado 15/02/2022 20:35 | Atualizado 16/02/2022 11:37

Uma mulher identificada como Mayra de Lima Luna, de 22 anos, foi presa, nesta terça-feira, 15, por suspeita de assassinato contra o marido, em Dourados, Campo Grande. Douglas Novaes Rocha, de 27 anos, foi morto com 11 facadas enquanto dormia nesta quarta-feira, 14. O crime teve auxílio do amante da suspeita, que segue foragido. As informações são do portal G1.

Segundo a polícia, Mayra teria pedido ajuda de seu amante de 21 anos, para matar o próprio marido. O homem foi morto com 11 golpes de faca em sua residência.

O delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG), Erasmo Cubas, afirmou que após ser presa, Mayra confessou que teria contratado um rapaz para matar o marido, porém entrou em contradição e logo contou que o comparsa seria amante dela.

Durante o depoimento, a suspeita afirmou que o marido chegou bêbado em casa e que esperou ele dormir para cometer o crime. Ainda na conversa com a polícia, a suspeita disse que estava "cansada de ameaças" que sofria do marido.



Segundo o delegado, após a vítima pegar no sono, Mayara ligou para o amante e juntos desferiram diversas facadas, depois colocaram o corpo no carro de Douglas e saíram.