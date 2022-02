Fortes chuvas atingiram Petrópolis nesta terça-feira (15) - Reprodução/Redes Sociais

Fortes chuvas atingiram Petrópolis nesta terça-feira (15)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/02/2022 09:07 | Atualizado 16/02/2022 10:35





"De Moscou tomei conhecimento sobre a tragédia que se abateu em Petrópolis/RJ. Fiz várias ligações para os Ministros @rogeriosmarinho e Paulo Guedes para auxílio imediato às vítimas, bem como conversei com o @DefesaGovBr General Braga Netto, que me acompanha na Rússia", publicou no Twitter o presidente, que está em visita oficial à Rússia.



Segundo Bolsonaro, ele também conversou com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). "Retorno na próxima sexta-feira e, mesmo distante, continuamos empenhados em ajudar ao próximo. Deus conforte aos familiares das vítimas", finalizou o chefe do Executivo, na mesma rede social.

Na manhã desta quarta-feira, 16, o governador do Rio, que está em Petrópolis desde a noite passada, escreveu, em publicação no Instagram, que a equipe do Estado está preparada e mobilizada para atender a população de Petrópolis. "Os maquinários da @seinfrarj e equipes do DER-RJ estão atuando na desobstrução de barreiras na subida da Serra. Nos locais de difícil acesso, os equipamentos do Inea e os reboques da concessionária Porto Seguro estão entrando para a reorganização dos bairros atingidos", postou Castro.

O ministro Rogério Marinho afirmou, nesta manhã, que Bolsonaro chegará à cidade na sexta-feira. "Hora de solidariedade e ajuda as famílias impactadas pelas chuvas em Petrópolis RJ, nosso sec de defesa civil está se deslocando para o local hoje, ontem fui contactado pelo PR @jairbolsonaro da Rússia, que determinou mobilização de todos para ajudar. Sexta ele estará conosco no local", tuitou o titular da pasta de Desenvolvimento Regional.

O vice-presidente Hamilton Mourão se manifestou sobre a tragédia pelo Twitter. "Meus sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos durante as fortes chuvas na Região Serrana do RJ. O Governo Federal já se mobiliza para minimizar os danos causados pelos alagamentos, inundações e deslizamentos em Petrópolis", publicou.