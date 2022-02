Chuva em Petrópolis deixou rastro de destruição - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 16/02/2022 11:08 | Atualizado 16/02/2022 12:44

Brasília - Nas redes sociais, políticos e autoridades lamentaram a tragédia causada pelas fortes chuvas que atingiram o município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na tarde desta terça-feira, 15. Até a última atualização desta reportagem, o número de mortes estava em 44, mas certamente aumentará nas próximas horas: as buscas por desaparecidos continuam e corpos são encontrados a todo o momento.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) disse que está acompanhando a situação e irá ajudar no que for necessário. "Minha solidariedade às famílias dos mortos, aos feridos e às pessoas que perderam suas casas por causa das chuvas em Petrópolis. O momento é de união para trabalharmos juntos e socorrermos a população. Nós estamos acompanhando a situação e vamos ajudar no que for necessário".

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) afirmou que procurará parlamentares para pensar em iniciativas para região. "A situação em Petrópolis é alarmante. Já são 35 mortos e 80 casas atingidas. Vivemos uma emergência climática que se soma à falta de políticas de contenção de morros e encostas. Vamos procurar parlamentares para pensar em iniciativas para região".

O ministro da Cidadania, João Roma, também lamentou a tragédia ocorrida devido ao temporal na cidade. "Lamentamos mais uma tragédia causada pelas chuvas, desta vez em Petrópolis. Em apenas seis horas, o volume de chuvas superior a todo mês de fevereiro, 34 mortos e o Centro Histórico destruído. Registro aqui meus sentimentos aos familiares das vítimas. Que Deus os conforte", escreveu no Twitter.



"Vamos mais uma vez nos reunir numa força tarefa com os ministérios e órgãos envolvidos para acolher, cuidar e recuperar os danos causados pelas chuvas em Petrópolis. Esta é a determinação do presidente @jairbolsonaro", acrescentou o titular do Ministério da Cidadania.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, se manifestou pelo Twitter. Ele anunciou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) visitará a cidade na sexta-feira. "Hora de solidariedade e ajuda às famílias impactadas pelas chuvas em Petrópolis RJ, nosso sec de defesa civil está se deslocando para o local hoje, ontem fui contactado pelo PR @jairbolsonaro da Rússia, que determinou mobilização de todos para ajudar. Sexta ele estará conosco no local".

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, prestou solidariedade às famílias das vítimas. "Nossa solidariedade às famílias das vítimas das fortes chuvas que atingiram Petrópolis. Que Deus lhes proporcione muita força neste momento de dor".

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que o governo federal já acionou os ministérios responsáveis para minimizar os danos e amenizar o sofrimento da população. "Lamento a tragédia causada pelas chuvas em Petrópolis/RJ que deixou 18 mortos. O @govbr já acionou os ministérios responsáveis para minimizar os danos e amenizar o sofrimento da população. Que Deus conforte amigos e familiares das vítimas".

O ex-juiz e pré-candidato à presidência, Sergio Moro (Podemos), afirmou ser urgente a tomada de ações efetivas para prevenir e proteger a população. "Ontem, mais uma vez, tivemos uma tragédia na região de Petrópolis-RJ provocada por fortes chuvas. É urgente a tomada de ações efetivas para prevenir e proteger nossa população. Nossos sentimentos de pesar e solidariedade às famílias e amigos de todos atingidos pela tragédia".

Ontem, mais uma vez, tivemos uma tragédia na região de Petrópolis-RJ provocada por fortes chuvas. É urgente a tomada de ações efetivas para prevenir e proteger nossa população.

O pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT-CE) declarou que vai cobrar para que os governos forneçam toda ajuda e assistência ao município. "Minha solidariedade ao povo de Petrópolis e região serrana do Rio de Janeiro. Vamos cobrar para que os governos forneçam toda ajuda e assistência".