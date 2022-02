Governador de São Paulo, João Doria - Agência Brasil

16/02/2022

São Paulo - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou na manhã desta quarta-feira, 16, que colocou à disposição a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do estado paulista para ajudar nas buscas por vítimas após o temporal que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Em uma publicação no Twitter, Doria prestou solidariedade aos cidadãos da cidade serrana e lamentou a tragédia. "Minha solidariedade a todas as famílias atingidas pelas fortes chuvas em Petrópolis. Uma tragédia", disse ele.

O governador de SP disse que entrou em contato com o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), para oferecer ajuda da Defesa Civil paulista. "Telefonei ao governador do RJ, Cláudio Castro, e coloquei a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de SP à disposição dos fluminenses caso haja necessidade", afirmou.

Temporal

A forte chuva que caiu na cidade de Petrópolis na tarde de terça-feira (15) deixou ao menos 38 mortos , de acordo com a Polícia Civil. O número deve aumentar nas próximas horas em razão das buscas por desaparecidos que continuam e corpos são encontrados a todo o momento. Entre os mais de 171 pontos de deslizamento, o mais crítico é o do Morro da Oficina. A parte da encosta foi abaixo durante a tarde e pelo menos 80 casas foram atingidas. O município decretou Estado de Calamidade Pública e os militares seguem trabalhando. Há previsão de mais chuva para esta quarta-feira.

Após o temporal que caiu na tarde de terça-feira, a região central ficou completamente destruída. Ao menos 12 corpos foram encontrados na Rua do Imperador, uma das mais famosas e turísticas da cidade, próximo ao Museu Imperial ao Palácio de Cristal. Na Rua Teresa, conhecida pelo seu comércio têxtil, uma encosta deslizou e dezenas de veículos ficaram pelo caminho.

A maior incidência de deslizamento ocorreu nos bairros do Centro, Quitandinha, Caxambu, Alto da Serra e Castelânea. Em poucas horas de terça-feira, choveu o previsto para o mês inteiro: o maior registro é de 125.8 mm/h, às 17h15 no Alto da Serra (INEA). No São Sebastião, o acumulado pluviométrico em 6 horas chegou a 259.8 mm, às 21h10.



Ao longo da manhã, fez aeronaves das forças de segurança do estado auxiliarão os trabalhos do Corpo de Bombeiros local, onde mais de 180 militares trabalham no atendimento à população.