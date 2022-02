O Ministério da Saúde garantiu a aquisição para imunizar com a primeira dose crianças, de 5 a 11 anos, em todo o país - Myke Sena/Mistério da Saúde

Publicado 16/02/2022 14:10

Brasília - Após enfrentar uma série de críticas, da sociedade civil e das comunidades médica e científica, pela lentidão para iniciar a campanha de vacinação de crianças contra a Covid-19, o Ministério da Saúde anunciou na terça-feira a aquisição de doses pediátricas suficientes para imunizar todo o público infantil. De acordo com o Informe Técnico, mais de 20 milhões de doses para a cobertura vacinal de crianças de 5 a 11 anos já foram destinadas aos estados e ao Distrito Federal.



Na nova etapa da distribuição, que será iniciada nos próximos dias, serão enviadas 4,6 milhões de doses de vacinas Covid-19 para crianças, sendo que 3,2 milhões para a primeira dose e 1,4 milhão para a segunda dose.



Apesar das críticas, o texto publicado no site do Ministério da Saúde volta a 'cobrar' a autorização de pais ou responsáveis, caso os mesmos não estejam presentes no momento da imunização. Para a vacinação de crianças, o Ministério da Saúde distribui para estados e Distrito Federal os imunizantes da Pfizer e da Coronavac.

Os imunizados pela Pfizer devem retornar ao posto de vacinação para receber a segunda dose no intervalo de oito semanas após a primeira dose. Já para as crianças que receberam o imunizante Coronavac, o intervalo entre uma dose e outra é de 28 dias.