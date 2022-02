Chuva que atingiu Petrópolis deixou rastro de destruição na cidade, com centenas de deslizamentos e dezenas de mortos - Reprodução Twitter

Publicado 16/02/2022 12:53

Petrópolis - Em estado de alerta após o forte temporal de terça-feira que devastou vários pontos de Petrópolis, o município, que já contabiliza mais de 44 mortos, contará com o auxílio da Defesa Civil Nacional na mobilização para prestar socorro às vítimas e a pessoas ainda ilhadas em áreas de risco. o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), iniciou o plano de ação junto às defesas civis do estado e município

Em quatro horas de temporal, foram registrados 200mm de chuvas em Petrópolis. Foram confirmados 189 deslizamentos no município, incluindo áreas residenciais e transbordamento de rios. Até o momento, foram registradas 229 ocorrências e há 301 pessoas desabrigadas. O Corpo de Bombeiros ainda não estimou o número de pessoas desaparecidas.

"Esse é o momento de prestar socorro e apoiar as forças estaduais e municipais na remoção das pessoas das áreas de risco, bem como oferecer todo o suporte aos desabrigados", disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.



A caminho de Petrópolis, o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas Alves, além de oferecer todo o suporte disponível do governo federal nas ações coordenadas de auxílio às vítimas, ele adiantou que a Defesa Civil pretende liberar ainda nesta quarta-feira recursos para o município.

"Estamos indo lá (a Petrópolis) para reconhecer o estado de calamidade pública e já liberar recursos ainda nesta quarta. A ideia é que nós comecemos a liberar os recursos para assistência humanitária e socorro aos necessitados", afirmou Alves.

O secretário também revelou que as Forças Armadas estão de prontidão para que auxiliar, inclusive na limpeza, caso o pedido seja solicitado pelas autoridades do Rio de Janeiro.