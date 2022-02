Publicado 18/02/2022 14:25

São Paulo - O pré-candidato do Podemos ao Palácio do Planalto, Sérgio Moro, disse nesta sexta-feira (18), que vai "até o fim" na disputa presidencial e que irá permanecer no partido. "Vou até o fim. Alguém tem que falar a verdade em 2022", afirmou o ex-juiz aos jornalistas ao chegar a um almoço com empresários do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) na capital paulista.

Moro também reclamou que existem muitas especulações com seu nome. Nas últimas semanas, deputados do Podemos passaram a pressionar a legenda para desistir da candidatura, que drenaria recursos do Fundo Partidário.

O União Brasil também ventila a possibilidade de lançar Moro, mas a ideia divide a sigla.

Além do ex-ministro da Justiça, a senadora Simone Tebet (MDB), e o cientista político Felipe D'Ávila (Novo) participam do almoço do Lide, grupo que foi fundado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB).