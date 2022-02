Obra do Metrô de SP desmorona - Reprodução/Twitter

Publicado 18/02/2022 17:20

São Paulo - Uma perícia técnica foi iniciada hoje, 18, no local onde aconteceu um acidente em um local de obras, da Linha 6 - Laranja do Metrô, na Marginal Tietê, no início de fevereiro. A informação foi confirmada pela concessionária Linha Uni, responsável pela obra da linha 6-laranja.



Segundo a concessionária, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA CTEEP) iniciou a perícia técnica no local para conferir a integridade da rede de transmissão de energia. Para isso, será aberta uma cavidade paralela à marginal, na via local. A estimativa é de que esse trabalho seja concluído em uma semana.



A companhia de transmissão confirmou a perícia e informou que o objetivo é avaliar se o acidente trouxe danos ao sistema de transmissão de energia. Segundo a companhia, o trabalho não vai impactar no fornecimento de energia para a população e deve durar até o dia 22 de fevereiro.



Histórico



O acidente aconteceu no dia 1° de fevereiro em um canteiro de obras da Linha 6, próximo da ponte Freguesia do Ó. Não houve vítimas, mas o acidente abriu uma cratera na Marginal Tietê, fazendo com que a pista local continue interditada para o trânsito de veículos.



As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar as causas do acidente e os danos urbanísticos e ambientais que podem ter decorrido do evento.



A Linha 6 - Laranja do Metrô vai ligar a região central da capital paulista à zona norte. O projeto prevê a construção de 15 estações. Quando concluída, a linha deve atender 600 mil pessoas por dia.