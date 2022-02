Recado de arquiteta advertindo colega de trabalho viraliza nas redes sociais: 'devolva a vasilha de vidro' - Reprodução / Redes sociais

Recado de arquiteta advertindo colega de trabalho viraliza nas redes sociais: 'devolva a vasilha de vidro'Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/02/2022 16:59

Rio - Um bilhete deixado pela arquiteta e urbanista Viviane Ribeiro, de 37 anos, viralizou na internet nesta sexta-feira, 18. No recado, Viviane chama atenção de um colega não identificado por furtar o seu lanche no Ministério Púbico de Goiás, onde ela trabalha.

No bilhete ela diz: "Por favor, devolva a vasilha de vidro que continha iogurte com granola. Como gostou tanto do lanche, me avisa que na próxima eu trago para você também".

O recado foi publicado nas redes sociais por uma amiga da Viviane que brinca "Não é só no bbb que tem treta por causa de comida não viu. Lá no trabalho tá desse jeito aqui".

A publicação já tinha mais de 100 mil curtidas até o momento desta reportagem.