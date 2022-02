Menino morre após engolir apito em SC - Arquivo pessoal

Menino morre após engolir apito em SCArquivo pessoal

Publicado 18/02/2022 15:47 | Atualizado 18/02/2022 15:58

Santa Catarina - Um menino de 7 anos que engoliu um apito, no último sábado, 12, em Navegantes, Santa Catarina, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória noite desta quinta-feira, 17. O garoto foi levado até o quartel da cidade no fim da tarde, mas já chegou ao local inconsciente, carregado no colo pelo próprio pai.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do estado, o menino engoliu o objeto plástico, que tinha cerca de dois milímetros de espessura e cerca de três centímetros de comprimento. O apito "provavelmente era de um brinquedo infantil", informaram os socorristas. O garoto chegou a ficar internado por seis dias no Hospital Pequeno Anjo em Itajaí, mas não resistiu. A família de Matheus de Oliveira aceitou realizar a doação dos órgãos do garoto.

O velório e sepultamento do menino está previsto para este sábado, 19.