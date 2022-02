Espetáculo Alice de Volta ao País Mais Divertido do Mundo continua em cartaz - Anderson Torres

Publicado 18/02/2022 13:16

São Paulo - Para quem busca cores, magia e alegria durante o Carnaval, o Parque Temático Hopi Hari garante o pacote completo. O País Mais Divertido do Mundo retorna, entre 25 de fevereiro e 1º de março, com o show Aquarela do Brasil — que teve sua estreia no ano passado. Além disso, o Parque preparou uma série de promoções, tanto para aproveitar o clima de folia com os amigos, quanto com a família.

Com uma atmosfera multicolorida, o show Aquarela do Brasil enche a rua principal de Kaminda Mundi, com o desembarque de uma cantora cheia de brasilidade, que vem se hospedar nas terras de Hopi Hari. Ao chegar, depara-se com uma série de entes folclóricos, com quem faz amizade, como o Malandro Carioca, os bois-bumbás Garantido e Caprichoso, a famosa Baiana e o rei Momo — que teve seu coração capturado pelo magnetismo dessa bela e sorridente moça. É nessa mescla de dança, música e teatro que o Parque celebra a riqueza das manifestações culturais brasileiras que ocorrem neste período em todo País.

OUTRAS ATRAÇÕES

Sucesso de público, o espetáculo Alice de volta ao País Mais Divertido do Mundo continua em cartaz no Theatro Di Kaminda. Inspirada no clássico Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, a peça conta uma aventura para lá de emocionante, que relembra a importância de sonhar. Tudo se passa em um dia aparentemente comum para Alice, mas que começa a se transformar quando avista um coelho andando bem apressado.

Para fechar o dia, ainda em Kaminda Mundi, acontece o show Tchauí di Habitaris, apresentado pela banda Rock‘n Hari, no palco externo, logo ao entardecer. Envoltos em uma atmosfera vibrante de tons claros e vivos, em que as ondas das canções se entrelaçam e formam uma sinergia de energias positivas, o público é convidado a sentir, de uma maneira única, a essência mágica da alegria, dançando e cantando junto com os ‘Habitaris’ (moradores fictícios de Hopi Hari).

PROMOÇÕES

Os visitantes que quiserem se divertir com os amigos e a família têm a possibilidade de conseguir um desconto de 15% no valor de, no mínimo, 5 'Passaportis', na promoção 5 Amigos. As crianças, de até 12 anos de idade, podem entrar de graça de 18 de fevereiro até 30 de março. No caso dos ‘tikitos’, é permitida a entrada gratuita de uma criança por um visitante pagante.

E ainda há novidade para o público feminino: em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, cada mulher acompanhada por um visitante pagante (vale para todos os ‘Passaportis’, com exceção dos adquiridos durante ações da Black Friday) têm a entrada gratuita, bastando retirar o 'Passaporti' cortesia na entrada de Hopi Hari. Esta promoção é válida de 1º a 13 de março. Todas as informações sobre ‘Passaportis’ podem ser conferidas clicando aqui.

COVID-19

O Parque também quer garantir uma diversão segura. Então, todos os protocolos anticovid-19 continuam válidos. Confira mais aqui.



FUNCIONAMENTO

Devido às festividades de Carnaval, o País Mais Divertido do Mundo também estará aberto nos dias 28 (segunda) e 1º de março (terça). O horário de funcionamento é das 11h às 19h30, porém, a programação está sujeita a alterações, então, é recomendado que o visitante consulte-a logo na entrada do Parque, nas redes sociais ou no site. O Parque Temático Hopi Hari fica na rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP).

O Hopi Hari ressalta que não se responsabiliza por ‘Passaportis’ adquiridos fora de seus canais oficiais de vendas.



