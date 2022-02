Bolsonaro: Indígenas não têm cultura menor porque se integram - Alan Santos

Publicado 18/02/2022 21:17

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 18, que os indígenas não têm uma "cultura menor" pelo fato de terem se integrado à sociedade urbana.

"Alguns têm a imagem de que índios, como regra, têm cultura menor. Muitos indígenas já se adaptaram e se integraram. Basta levar conhecimento para eles, que pegam rapidamente", declarou em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Ao lado do pai na "live", o deputado federal Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP) comemorou a viagem do presidente à Hungria para encontro com o primeiro-ministro Viktor Orbán, líder nacionalista de extrema-direita.

"Certamente há convergência de ideias", disse o parlamentar, em linha com o afirmado por Bolsonaro após a reunião com o líder húngaro.

Durante a live, Bolsonaro elogiou o serviço de segurança russo. "O serviço de inteligência dele funciona, assim como o meu tem melhorado".

A fala vem apenas dois dias após a agenda oficial do chefe do Executivo em Moscou. Segundo apurou o Broadcast Político, Bolsonaro conversou sobre cibersegurança com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a visita.

A Rússia tem um histórico de críticas por supostas espionagens e tentativas de interferência em eleições de outros países, como os Estados Unidos.