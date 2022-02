Procurador Geral da República, Augusto Aras, já está em posse do novo documento enviado pela CPI da Pandemia - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 18/02/2022 21:05 | Atualizado 18/02/2022 21:07

Brasília - Nesta sexta-feira (18), o procurador-geral da República Augusto Aras seguiu o entendimento da Polícia Federal e pediu o arquivamento do processo que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu prevaricação ao tomar conhecimento de supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. O processo é resultado de uma investigação originada pela CPI da Covid.

As suspeitas vieram a público após o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda revelar em depoimento que foi pressionado a assinar um documento que previa o pagamento antecipado para a compra da vacina indiana. A medida contraria o que estava previsto no contrato firmado com a empresa Precisa Medicamentos, intermediadora do laboratório Bharat Biotech no Brasil.

Segundo Miranda, ele contou o que havia acontecido a Bolsonaro. Entretanto, o presidente não pediu que a Polícia Federal abrisse uma investigação. No início deste mês, o relatório divulgado pela PF inocentava Bolsonaro.