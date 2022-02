Homem diz que usaria prêmio da loteria para financiar campanha de Lula e viraliza - Reprodução

Publicado 21/02/2022 17:55 | Atualizado 21/02/2022 17:59

Brasília - Durante entrevista ao vivo, quando questionado por uma repórter sobre o que faria com o prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena, um homem respondeu que usaria o dinheiro para financiar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.



O vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais e viralizou após a repórter ficar sem reação com a resposta dada pelo apostador.

"Se você fosse sorteado na Mega, R$ 37 milhões, o que você faria?", questiona a jornalista.

Sem hesitar, o homem responde: "Olha, eu ia fazer uma coisa muito importante para o Brasil, que é financiar e ajudar nas campanhas do Lula e de todas as candidaturas de esquerda para varrer essa direita horrível que está no poder".

A repórter da Band foi perguntar pro cara o que ele faria com o dinheiro, caso ganhasse os 37mi da mega-sena, e ele respondeu que financiaria a campanha do Lula Kkkkkkk pic.twitter.com/DzHmFyyw3O — vanessa (@vnssalin) February 21, 2022

Sem reação, a repórter deu risada e agradeceu o entrevistado.

Eleições

De acordo com as últimas pesquisas eleitorais, o ex-presidente Lula aparece liderando as intenções de voto para a Presidência da República. Segundo estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgado nesta segunda-feira (21), o petista marca 42,2% na corrida eleitoral, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 28% — representando um crescimento em relação ao último levantamento, que mostrava o atual chefe do Executivo com 25,6%.

Aposta mais forte da chamada 'terceira via', Sergio Moro (Podemos) apontou queda no levantamento: saiu de 8,9% para 6,4% das intenções de voto. Ciro Gomes, por sua vez, cresceu de 4,9% para 6,7%.

Nenhum dos demais nomes chegou aos 2% das intenções de voto. João Doria aparece com 1,8%; André Janones, 1,5%; Simone Tebet, 0,6% e Felipe d’Avila, e Rodrigo Pacheco, 0,3%. Brancos e nulos alcançam 6,2% e indecisos, 6,0%.