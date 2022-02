Filha de prefeito surge com armas na mão em fotos publicadas nas redes sociais - Reprodução

Publicado 22/02/2022 20:57

Salvador - A filha do prefeito da cidade de Caetanos, no sudoeste da Bahia, Paulo dos Reis (PCdoB), surgiu com armas nas mãos em fotos compartilhadas nas redes sociais. As imagens foram publicadas na segunda-feira (21), através da ferramenta stories do Instagram, no perfil pessoal do gestor municipal.

Nas fotografias, que geraram polêmica na região, é possível ver que a criança segura pistolas e uma escopeta. Em nota, Paulo Reis alegou que a menina teve acesso às redes sociais dele e postou as fotos sem o seu conhecimento.

Ainda de acordo com o prefeito, as imagens são antigas e foram tiradas em duas ocasiões onde a garota pegou a pistola e a escopetas, que estavam guardadas em uma casa e não estavam municiadas.

O Ministério Público da Baia (MP-BA) informou que tomou conhecimento sobre a situação e vai apurar o caso.