A garota de programa, de 23 anos, confessou o crime será encaminhada para o presídio feminino de Serranópolis - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 24/02/2022 19:30

Rio Verde - A Polícia Civil de Rio Verde, município do sudoeste de Goiás, confirmou a prisão de uma jovem de 23 anos e de dois adolescentes, de 16 e 17, no desdobramento da investigação que apura a morte João Adilson da Silva. O trio é suspeito de torturar e matar o homem, de 46 anos. O laudo da perícia médica indicou que o corpo da vítima tinha cerca de 40 perfurações de faca. As informações são da 'TV Anhanguera'.



Segundo o delegado Adelson Candeo, o trio tinha o objetivo de roubar R$ 20 mil que João Adilson da Silva havia revelado ter à garota de programa. O dinheiro, no entanto, nunca existiu. Em depoimento, os três confessaram o crime. A prisão foi realizada na última quarta-feira, mas o crime aconteceu no dia 10 de de fevereiro. A suspeita será encaminhada ao presídio feminino em Serranópolis. Segundo a polícia, os menores permanecem apreendidos.

"Os menores que deram golpes de faca no pescoço da vítima e o arrastaram para dentro da casa. Lá o torturaram para obter a senha do telefone e da conta, desferiram vários golpes pelo corpo dele", disse o delegado.



Um laudo da perícia médica indica que a vítima levou cerca de 40 facadas na região do tórax, abdômen e pescoço. O corpo foi abandonado por volta de 21h do dia 10. A vítima teve o celular e o carro roubado.