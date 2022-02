Felipe Neto - Reprodução

Publicado 25/02/2022 17:18 | Atualizado 25/02/2022 17:22

Rio - O youtuber Felipe Neto usou sua conta no Twitter para relatar que continua sendo dado como morto no sistema do Ministério da Saúde. O desabafo foi compartilhado nesta sexta-feira (25), seguida de uma foto do erro.

"Parabéns Ministério da Saúde. Meu registro continua informando que estou MORTO no sistema. Não resolvem nada, tudo arreganhado pra hackers, uma zona e zero preocupação em resolver. Resumo da gestão Bolsonaro em tudo", escreveu o youtuber.

O CadSUS, o banco de dados do Ministério da Saúde, sofreu um ataque hacker em outubro do ano passado. Desde então, diversos problemas, como pessoais que estão vivas dadas como mortas, além de erros de dados pessoas, medicamentos e vacinação, foram registrados.

Além de Felipe Neto, famosos como o youtuber Felipe Castanhari e sua namorada, Nyvi Estephan, e a cantora Luísa Sonza também tiveram problemas com o sistema da pasta. Na ocasião, Castanhari contou que trocaram seus dados pessoais por xingamentos e palavras pejorativas. Já Sonza, quase foi impedida de embarcar para Portugal, pois o sistema dizia que ela tinha morrido.

Procurado, o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou se há previsão dos dados serem normalizados.