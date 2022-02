Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 28/02/2022 10:51 | Atualizado 28/02/2022 10:54

Brasília - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) deu declarações polêmicas sobre o conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. Durante entrevista ao programa Huckabee, apresentado pelo ex-governador do Arkansas, nos Estados Unidos, Mike Huckabee, o político lamentou o fato de os ucranianos não possuírem mais armas nucleares.

“Estamos em um ponto muito sensível e infelizmente estamos olhando para uma guerra. Mas isso mostra ao mundo que, para ter sua própria segurança, você deve ter ótimas forças armadas. Algo triste é que a Ucrânia, há alguns anos, eles não deveriam mais ter bombas poderosas ou bombas nucleares. Então agora eles não podem se defender de uma forma que não precisem de ajuda. Isso é muito triste. Talvez seja uma mensagem para o resto do mundo”, disse o filho do presidente Jair Bolsonaro.



Na entrevista, Eduardo ainda falou sobre as declarações que o vice-presidente Hamilton Mourão fez sobre os conflitos. "Não é a primeira vez que nosso vice-presidente fala coisas que contrariam a opinião de Bolsonaro. Esse tipo de opinião do vice-presidente, ele pode tê-las. Mas quando ele fala disso publicamente está invadindo a área do presidente. Então é por isso que Bolsonaro disse que isso não representa a opinião do presidente. Não é grande coisa, mas você tem que observar o espaço no território de cada um que está no governo", declarou.