Damares Alves, Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil - Reprodução

Publicado 28/02/2022 12:54 | Atualizado 28/02/2022 12:56

Brasília - Nesta segunda-feira (28) a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, fez um pronunciamento no segmento de alto nível da 49ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça.



Damares, iniciou o discurso, que durou aproximadamente nove minutos, falando sobre a quantidade de vacinas aplicadas no país, porém errou o número ao dizer que "em pouco mais de um ano, foram aplicadas 380 doses da vacina", no entanto, o número real de doses de vacina contra Covid aplicadas no país é de 380 milhões. O erro que não foi corrigido pela Ministra, foi seguido da fala sobre a vacinação de indígenas no Brasil "priorizamos os grupos mais vulneráves como os povos indígenas, 85% deles já estão completamente imunizados".

A Ministra seguiu dizendo que "o Governo Bolsonaro sempre promoveu e defendeu a paz, também defendemos a liberdade e a vida desde a concepção, como os direitos mais fundamentais do ser humano".

"Lamentamos, cada morte decorrente da pandemia do novo Corona vírus. Neste período, atuamos muito para proteger a população, e mitigar os efeitos sociais e econômicos desta crise"

Ainda em seu discurso Damares, comentou sobre a conclusão de obras como a transposição do Rio São Francisco, que segundo elas estavam paradas mais de uma década, em um invetimento de mais de 780 milhões de dólares, e falou sobre a extensão de serviços de direitos humanos.

"Extendemos nossos serviços de atendimento de denuncia de violação de direitos humanos, para as comunidades isoladas, especialmente na região da Amazônia, onde barcos itinerantes hoje percorrem as regiões ribeirinhas para levar cidadania e serviços públicos. A própósito da Amazônia trabalhamos na proteção da floresta, e sobretudo, das mais de 30 milhões de pessoas que vivem nela"

No discurso ainda foi falado sobre o Programa Abrace o Marajó, investimentos em programas de proteção a criança e ao adolescente e a queda de 40% do número de crianças e adolescentes mortos nos últimos três anos, além de investimentos a proteção da mulher.

"Compartilho com as nações uma grande vitória. O número de adolescentes e crianças mortos por agressão, registrou uma queda de 40%, em média, nos últimos três anos."

"O Governo Federal investiu, só no ano de 2021, cerca de 46 bilhões de dólares em políticas voltadas para mulheres e meninas, trabalhamos na prevenção, mas também na repressão das violações de direitos. Ao menos 30 mil agressores foram presos e centenas de milhares de medidas protetivas foram aplicadas em duas grandes operações políciais no âmbito nacional, a partir dos dados extraídos da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Lançamos recentemente, um plano nacional da erradicação do feminicídio, com investimentos de aproximadamente 150 milhões de dólares de políticas para mulheres até 2023."

Damares, ainda falou em seu discurso sobre a "prova de vida" do INSS, promoção de igualdade racial, proteção de pessoas LGBT e finalizou dizendo que o Governo brasileiro defende a democracia e deseja que a paz impere em todos os países.