Aeroporto de Manaus informou que está apurando como criança embarcou sozinha - Divulgação/Infraero

Aeroporto de Manaus informou que está apurando como criança embarcou sozinhaDivulgação/Infraero

Publicado 01/03/2022 10:23 | Atualizado 01/03/2022 10:48

São Paulo - Um menino de 9 anos fugiu de casa em Manaus, capital do Amazonas, e embarcou escondido em um avião rumo a São Paulo. O caso aconteceu no último sábado (26) e, segundo a Polícia Civil do Amazonas, a criança agiu sem a ajuda de adultos e antes de partir fez pesquisas na internet sobre como entrar em uma aeronave sem ser percebida.

A polícia também constatou que o menino pegou um ônibus até o aeroporto, onde conseguiu driblar os sistemas de segurança e embarcar sozinho em um voo da companhia aérea Latam. O menino não tinha passagem aérea, documentos ou malas.

A criança foi encontrada quando o avião já estava no ar após a tripulação perceber que ela estava desacompanhada. Posteriormente, a Latam acionou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar, que buscaram informações sobre a criança. A família já havia registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do menino e, até então, estava sem informações sobre ele. Ele desembarcou em Guarulhos às 21h09 do mesmo dia.



A Polícia Civil informou ainda que a criança não tem histórico de violência familiar e que em conversa com os agentes, o menino disse que o motivo da viagem seria o desejo de morar em São Paulo com outros familiares. Ele foi encaminhado para um abrigo até a recondução para Manaus, que aconteceu na manhã de domingo (28) e foi realizada pela companhia aérea após acordo com a família.

Após o ocorrido, o Aeroporto Internacional de Manaus informou que o caso está sob apuração interna e alegou que "preza pela segurança de todos e segue os procedimentos e normas de segurança da aviação civil". A Latam também informou que está apurando o fato.