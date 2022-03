Brasil atingiu a triste marca de 650 mil mortos pela covid-19 - Daniel Castelo Branco

Brasil atingiu a triste marca de 650 mil mortos pela covid-19Daniel Castelo Branco

Publicado 02/03/2022 19:09

Nas últimas 24h, o Brasil registrou 370 óbitos e 30.995 casos de covid-19. Nesta quarta-feira de cinzas, as estatísticas aparecem um pouco abaixo do patamar recente em virtude do feriado de Carnaval, quando as secretarias de saúde não funcionam.



Além disso, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), os dados da Paraíba foram mantidos iguais ao reporte de ontem, por problemas técnicos. O Mato Grosso fez um reporte dos acumulados de 26 de fevereiro a 2 de março; e o Tocantins fez uma revisão para correção de inconsistências e duplicidades.

Desta forma, o total de óbitos confirmados em todo o país desde o início da pandemia atingiu a marca de 650.000. Em relação aos resultados positivos em todo o período, já são 28.842.160.



A média móvel de casos apresentou uma queda considerável, e ficou em 51.039. O número é 48% menor que o registrado na última quarta-feira (23), quando foi de 98.872. O mesmo aconteceu com a média de mortes, que foi de 806 para 512 (-36,4%).



A partir de agora, o diagnóstico será ainda mais simples. Os autotestes que foram aprovados pela Anvisa para comercialização direta ao público devem chegar ao mercado até o próximo dia 7 de março, e devem custar entre R$ 39 e R$ 70.