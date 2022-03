Alexandre dos Santos, de 20 anos, trabalhava como vendedor de roupas por encomenda na comunidade da Gamboa - Redes sociais / Reprodução

Alexandre dos Santos, de 20 anos, trabalhava como vendedor de roupas por encomenda na comunidade da GamboaRedes sociais / Reprodução

Publicado 02/03/2022

A Corregedoria Geral da Polícia Militar investiga a morte de três jovens, moradores da comunidade da Gamboa de Baixo, Salvador, durante uma operação da PM da Bahia. Moradores da comunidade relatam que os PMs já chegaram ao local atirando, com uma abordagem agressiva. Já a corporação diz que foi recebida a tiros e que, portanto, seus agentes apenas reagiram.

Segundo moradores da comunidade, Alexandre dos Santos, 20, Cleberson Guimarães, 22, e Patrick Sapucaia, 16, estavam em um bar da região, por volta das 2h. Apesar da alegação da PM de que houve troca de tiros, não foram encontrados nem armas e nem drogas com os jovens.

Entidades e personalidades políticas se manifestaram

Um grupo composto por 23 entidades divulgou uma nota de repúdio contra a operação da Polícia Militar da Bahia, que culminou na morte dos três jovens nesta terça-feira,1º.

Os jovens "foram executados sumariamente pela polícia", dizem as entidades.



"A violência policial permanece como prática corriqueira e naturalizada contra moradores da Gamboa de Baixo. Os depoimentos de testemunhas apontam que as mortes dos jovens não foram decorrentes de resistência e que não houve qualquer reação ou troca de tiros. A polícia não agiu em legítima defesa! Afirmamos que toda pessoa tem direito à vida, ao devido processo legal e a um julgamento imparcial, sendo inadmissíveis execuções arbitrárias como aconteceu", ressalta o grupo.



A nota de repúdio indica que o local das execuções foi alterado, o que impossibilita a apuração devida dos fatos.



"A Polícia Militar da Bahia é considerada a mais letal do Nordeste e é líder em mortes por chacinas, segundo dados do relatório 'A vida resiste: além dos dados da violência', da Rede de Observatórios da Segurança. Esses números reforçam a política do estado de genocídio da população negra", frisa o grupo, ao cobrar que o Estado "investigue criteriosamente as execuções e todas as demais ilegalidades causadas por seus agentes de segurança".



O texto destaca ainda o valor social e cultural da Gamboa de Baixo, comunidade classificada como Zona Especial de Interesse Social-ZEIS 5 na Lei Municipal nº 9069/2016, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador.

Nos últimos anos, a praia da Gamboa e restaurantes locais se tornaram espaços cada vez mais frequentados por soteropolitanos e turistas. Em 2019, a cantora Anitta gravou o clipe de "Bola, rebola" no local.

A deputada federal Talíria Petrone fez um post em suas redes sociais lamentando a morte dos jovens.

'Muito triste a morte de 3 jovens na Gamboa, em Salvador, na madrugada dessa segunda-feira. Mais uma vez, a polícia chega atirando. No Brasil, a guerra diária é contra preto, pobre e favelado. Nossa imensa solidariedade às famílias, amigos e moradores', escreveu.