A presidente do PT, Gleisi Hoffmann - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 03/03/2022 09:00

São Paulo - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman , denunciou a invasão da sede do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campinas na noite de quarta-feira, 3. O escritório foi arrombado e depredado, torneiras foram arrancadas, eletrônicos quebraram e documentos foram revirados e jogados no chão.

“Desta vez o nível de depredação e ódio demonstra uma escalada de violência contra o partido, ameaçando a democracia. Equipamentos eletrônicos, fiações e acervo foram gravemente destruídos”, disse Gleisi à Veja.



“Não nos intimidaremos diante de ações desse tipo, estimuladas pelo ódio que se instalou no país. Aqueles que atualmente detém o poder devem se submeter à vontade popular nas urnas. Apostar em qualquer outra solução, apenas aprofundará ainda mais a sua derrota”.