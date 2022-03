Antone Camargo, tecladista da Banda Arquivo - Reprodução/Instagram

Publicado 04/03/2022 11:52 | Atualizado 04/03/2022 11:55

São Paulo - Antone Roberto Camargo, de 43 anos, tecladista da Banda Arquivo teve 60% do corpo queimado durante o incêndio no Mavsa Resort, em Cesário Lange (SP), morreu na manhã desta sexta-feira, 4, após 11 dias internado.

De acordo a família, o tecladista sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, principalmente, nos membros superiores, informou a Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Tatuí. O músico foi transferido para um hospital particular de Sorocaba no dia 22 de fevereiro.

Segundo informações do G1, conforme o último boletim hospitalar divulgado, nesta quinta-feira, 3, Antone estava com uma inflamação no pulmão e chegou passar por um processo de oxigenação para melhorar a saturação. No entanto, o músico não resistiu aos ferimentos. A informação foi divulgada pela esposa do músico.

A Banda Arquivo, da qual o tecladista faz parte há mais de 10 anos, apresentava o show Las Vegas para cerca de 40 pessoas no salão Dragon Bar. O incêndio começou quando faltavam 30 minutos para o espetáculo acabar.



O acidente aconteceu na noite do dia 21 de fevereiro. O fogo atingiu um espaço fechado reservado para shows e eventos. Cerca de 40 pessoas estavam no salão no momento do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 pessoas foram socorridas com ferimentos, queimaduras ou por terem inalado fumaça.



De acordo com o Mavsa Resort, as vítimas são funcionários do hotel e integrantes da banda que se apresentava no espaço. Não havia hóspedes entre os feridos.



Além do músico, o cantor e baixista da banda, Adriano Franklin, de 49 anos, também teve ferimentos graves. Ele segue internado em um hospital particular de São Paulo. Outras três pessoas também continuavam internadas até a manhã desta sexta-feira.