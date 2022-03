A banda Mamonas Assassinas teve um fim trágico após o acidente de avião que vitimou todos os integrantes - Reprodução da internet

A banda Mamonas Assassinas teve um fim trágico após o acidente de avião que vitimou todos os integrantesReprodução da internet

Publicado 06/03/2022 11:01 | Atualizado 06/03/2022 11:06

Para marcar os 26 anos sem os Mamonas Assassinas, um artista de Botucatu, em São Paulo, usou inteligência virtual e programas de edição para mostrar como os cinco integrantes de uma das bandas mais queridas do Brasil estariam se estivessem vivos. Os membros do grupo teriam entre 49 e 53 anos atualmente. Hidreley Diao, o autor da obra, publicou as imagens como forma de homenagem em seu perfil no Instagram:

O acidente aéreo que tirou a vida dos integrantes da banda completou 26 anos nesta quarta-feira. A tragédia marcou o fim do sucesso meteórico dos jovens e talentosos Dinho, Julio Rasec, Sergio Reoli, Samuel Reoli e Bento Hinoto.

O jato executivo onde viajava a banda Mamonas Assassinas caiu na Serra da Cantareira em 2 de março de 1996 enquanto o grupo retornava de um show em Brasília. De acordo com informações da autoridades, sobre a noite do acidente, o avião sobrevoou as árvores, atravessou a cortina de névoa fria e colidiu na mata.



Além dos músicos também morreram o piloto Jorge Martins, o copiloto Alberto Takeda o segurança Sérgio Saturnino Porto e o roadie Isaac Souto, que também era primo de Dinho. O acidente chocou o país.