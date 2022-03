Junyork - Reprodução / Redes sociais

Publicado 07/03/2022 22:18

O influenciador Luis Carlos Júnior, de 28 anos, mais conhecido como Junyork, morreu no último sábado, 5, ao ser atropelado por um caminhão no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. De acordo com amigos de Junyork, ele estava trocando o pneu de sua caminhonete quando foi atingido por um caminhão após o motorista cair cochilar no volante.

Junyork ganhou fama nas redes sociais após dividir sua rotina de trabalho fora do país, e dar dicas de como se manter morando no exterior.

Danyara Anastacio, que é amiga do influencer, revelou ser o único contato próximo de Junior nos Estados Unidos, e está organizando uma "vaquinha" para ajudar a trazer o corpo do jovem para o Brasil. A moça ainda revelou que os familiares do influencer não possuem visto e não poderão ir ao país para trazer o corpo do influencer.

"Junior amava sua família e amigos mais do que tudo. Ele sempre teve uma atitude positiva, poderia fazer você sorrir no seu pior dia e queria ajudar qualquer um que pudesse até antes de si mesmo. Ele estava nos Estados Unidos para realizar seus sonhos e ajudar sua família. Ele tinha grandes sonhos e queria provar que qualquer um pode realizar qualquer coisa se você se dedicar a isso. Junior faleceu repentinamente no sábado à noite, voltando do trabalho para casa. Neste momento, seu namorado, amigos e familiares procuram arrecadar algum dinheiro para ajudar no transporte de seu corpo de volta ao Brasil para garantir que ele descanse em paz. Quaisquer fundos restantes serão distribuídos à sua família. Qualquer apoio neste momento de necessidade seria muito apreciado", diz a descrição da vaquinha.

Até a tarde desta segunda-feira, 7, haviam sido arrecadados pouco mais de 3 mil dólares, cerca de R$ 15 mil.