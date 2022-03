Brasil

Câmara dos Deputados aprova moção de repúdio por áudios machistas de Arthur do Val

Parlamentar, conhecido como 'Mamãe Falei', viajou à fronteira da Ucrânia sob a justificativa de acompanhar "in loco" o conflito do país com a Rússia, e na ocasião enviou diversos áudios de cunho sexista

Publicado há 5 horas