Mourão nega que apoiará Lula e 'abrirá as portas dos quartéis' para o PT

Vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) fala em 'amortecer' preço do petróleo sobre os combustíveis - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 13/03/2022 16:07

O vice-presidente Hamilton Mourão negou neste domingo (13) estar "abrindo as portas dos quartéis" para o o ex-presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores (PT). O posicionamento do general da reserva foi em razão afirmar em uma entrevista que as Forças Armadas aceitarão de forma tranquila uma eventual vitória do ex-presidente petista nas eleições deste ano.



A fala do vice-presidente repercutiu de forma negativa entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que já tem uma relação difícil com os aliados.

“Quem pensa que estou abrindo a porta dos quartéis para Lula e PT, desconhece a minha história e o papel das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Continuo firme, afirmando que o governo do PT foi catastrófico para o Brasil e que o retorno ao poder trará retrocessos”, escreveu Mourão, em sua página no Twitter.

Na entrevista, Mourão também afirmou que o Exército passou "sem problema nenhum" pelos mais de 13 anos de governos petistas. "As Forças Armadas têm se mantido dentro dos limites dos deveres constitucionais dela, têm agido dessa forma ao longo de todo esse período, desde o término do período de presidentes militares".

Ele também acrescentou que os militares "não se meteram em nenhum processo eleitoral" desde a redemocratização.