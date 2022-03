Após fraturar o fêmur, FHC passará por cirurgia nos próximos dias

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) - Uriel Punk/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 13/03/2022 08:44

São Paulo - O Hospital Albert Einstein, em São Paulo divulgou boletim médico sobre a internação do ex-presidente. Segundo a instituição, o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, de 90 anos, será submetido a um procedimento cirúrgico nos "próximos dias". FHC foi internado na sexta-feira, 11, após sofrer um acidente doméstic e fraturar o fêmur.

"O presidente Fernando Henrique Cardoso deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (anteontem) em razão de uma fratura de colo de fêmur, e passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias", diz o texto do boletim médico.

Nas redes sociais, o PSDB publicou uma mensagem desejando uma boa recuperação para um dos grandes nomes do partido.

"Desejamos rápida recuperação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, internado hoje em função de uma fratura no fêmur. Receba o abraço dos tucanos de todo o Brasil", disse a sigla.

FHC é um dos fundadores do PSDB. Durante o primeiro mandato do presidente Itamar Franco, FHC foi o ministro das Relações Exteriores, em 1992, e no ano seguinte assumiu o Ministério da Fazenda. Assim, ele realizou a reforma para o Plano Real.

Em 1993, ele saiu do ministério e decidiu lançar candidatura à presidência da República, disputando com Luiz Inácio Lula da Silva, que concorria pelo PT e era apontado como favorito. No entanto, o tucano venceu e foi eleito duas vezes para os mandatos entre os anos 1995 e 2002.