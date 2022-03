Brasil registra 488 óbitos e 68.893 novos casos de covid-19 em 24h - Reprodução

Publicado 13/03/2022 20:41

Com 146 novas mortes por covid-19 registradas nas últimas 24 horas, o total de vítimas da doença chegou neste domingo, 13, a 655.139 no Brasil. A média móvel de óbitos, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, está em 419. Esse é o menor número ao qual a média chegou desde 27 de janeiro, quando foi de 417. Este é o terceiro dia consecutivo que o número fica abaixo de 500. No entanto, a média ainda é alta em comparação ao que se viu nas primeiras semanas de janeiro.

Foram notificados ainda 14.859 novos casos de infecções pelo coronavírus neste domingo. A média móvel de casos ficou em 45 613. Em comparação a duas semanas atrás, houve queda de 42.7%. O número está abaixo de 50 mil há quatro dias. O número total de diagnósticos positivos está em 29,36 milhões.