Zulu publicou o vídeo da ação neste sábado, 12Reprodução/Instagram

Publicado 13/03/2022 18:24 | Atualizado 13/03/2022 18:50

Santa Catarina - O ex-BBB Marcelo Zulu divulgou em suas redes sociais nesse sábado, 12, um vídeo de um episódio de violência sofrido em Balneário Camboriú, cidade catarinense onde mora atualmente. O lutador de MMA teve o apartamento invadido por um bandido na madrugada da última quarta-feira, 9 e, ao ter acesso às imagens de segurança do prédio, expôs a habilidade e a identidade do infrator.



“Estou gravando esse vídeo de uma história triste. Moro no primeiro andar de um prédio em uma rua movimentada aqui em Balneário Camboriú e fui saqueado. Queria agradecer a Polícia Militar e Civil que me deram todo apoio”, diz Zulu em um dos vídeos publicados sobre o ocorrido. “Tive minha casa invadida e vocês vão ver a habilidade dele. Eu já o identifiquei”, complementa.









Ao analisar as imagens da ação do crime, é possível ver o bandido escalando a parede para entrar no apartamento do lutador. Ele chega a cair no chão e ainda se esconde ao perceber a aproximação de um carro da polícia. Marcelo Zulu participou da quarta edição do Big Brother Brasil e da última temporada de No Limite, exibida em 2021.



O criminoso foi identificado pela Polícia Militar local, a PM também afirmou que iniciou as buscas por ele. De acordo com informações do G1, o criminoso furtou celular, cartão bancário e sandália, disse a PM.