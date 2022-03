Publicado 15/03/2022 08:07 | Atualizado 15/03/2022 08:24

São Paulo - O policial civil, influenciador digital e ativista trans Paulo Vaz, conhecido como Popó Vaz, de 37 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira, 14, em São Paulo. A causa do óbito não foi informada. O influencer falava sobre temáticas da comunidade trans. Ele era casado com o criador do canal Põe na Roda, Pedro HMC, desde 2019.

A morte foi divulgada pelo perfil da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). "Paulo era querido e amado por todas a sua volta. Ativista engajado e dedicado a luta trans, sempre fez questão de construir pontes, atuar no enfrentamento da transfobia e em defesa das pessoas transmasculinas", escreveu a entidade nas redes sociais.



"Homem trans gay, policial civil, sempre abordava questões sobre sexualidade e gênero de forma leve e descontraída. Era uma alma doce e um coração lindo demais. Foi protagonista de uma de nossas campanhas pelo dia da visibilidade trans. Além de fazer diversas publicidades e participações em mídias e televisão sobre a visibilidade transmasculina", acrescentou a Antra na publicação.